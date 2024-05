Das Kleinfeldturnier des Jugendforums findet am 15. Juni im Flickschupark in Burg statt. Neben dem Fußball findet ebenso ein buntes Volksfest statt.

Fußballturnier und Malle-Party in Burg

Burg - Bereits zum vierten Mal findet in diesem Jahr das vom Kinder- und Jugendforum organisierte Kleinfeldfußballturnier statt. Am 15. Juni wird es allerdings nicht nur um den Sport gehen.

Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) war begeistert. „Das ist ja richtig gut gelungen“, meinte er zum mit den Emblemen des Burger Ballspiel Clubs und des 1. FC Magdeburg gestalteten ehemaligen Kassenhäuschen am Rande des Sportplatzes im Flickschupark. Dorthin hatte der Vorsitzende des Kinder- und Jugendforums Jacob Zeuch ihn und Landrat Steffen Burchhardt (SPD) zum Fototermin eingeladen, das Kleinfeldfußballturnier sollte beworben werden.

Und von der Veranstaltung zeigte sich Stark ebenso begeistert. Wenn viele junge Leute sich im sportlichen Wettkampf messen, könne das nur etwas Gutes sein. Und auch der Landrat machte aus seiner Begeisterung kein Geheimnis, „wenn Burg wieder Sportstadt wird, ist das eine gute Sache“, sagte er. Tatsächlich ist für den 15. Juni aber nicht nur ein Sportereignis geplant, wie Cheforganisator Zeuch klarstellte.

Volksfest für jedermann

„Es soll ein Volksfest für jedermann sein“, kündigte er an. So würden am Rand auch Hüpfburgen, Mal- und Bastelstraßen aufgebaut. Und nach dem letzten Abpfiff und der Siegerehrung ist auch noch nicht Schluss.

Um 14 Uhr wird mit einer Malle-Party durchgestartet Die Band „Hellet“ tritt ab 20.30 Uhr auf und um 23 Uhr bildet ein Feuerwerk den krönenden Abschluss.

Impressionen vom Kleinfeldturnier 2023 vom Kinder- und Jugendforum Burg auf dem Sportplatz vom PSV Burg an der Koloniestraße. Foto: Nils Meyer

Einen Höhepunkt hat das Turnier auch schon vor dem ersten Anpfiff: FCM-Idol Christian Beck kommt am 8. Juni um 17 Uhr nach dem letzten Saisonspiel des BBC zur Auslosung der einzelnen Gruppen.

Und: Es sind noch ein paar Plätze beim Turnier frei. Anmeldungen unter E-Mail an jugendforumburg@gmail.com. Die Spieler dürfen allerdings nicht älter als 30 Jahre sein.