Wie bei Dornröschen werde in Genthin am Ende alles gut werden. Landrat Steffen Burchhardt : Genthin braucht einen Prinzen oder eine Prinzessin, die die Stadt wieder wachküssen.

Genthin. - „Es gibt in Genthin ziemlich viele kreative und engagierte Mitmenschen, die für ihre Stadt und darüber hinaus für die Region jede Menge auf die Beine stellen“. Landrat Steffen Burchhardt (SPD) will „mit dem Blick“ von außen in seiner Rede zur Bürgerpreisverleihung den Genthinern Mut zusprechen. Er appelliert vor allem daran, das Gute und Funktionierende in Genthin wieder mehr zu sehen und daraus Zuversicht zu schöpfen.