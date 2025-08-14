Seit Jahren unverändert, nun der Aufschlag: Gommern plant höhere Pacht für kommunale Gärten. Manuela Schröter, Vorsitzende der Anlage „Am Weinberg“, sieht darin prinzipiell kein Problem, hätte sich aber eine Vorwarnung gewünscht.

Gartenidylle wird teurer, aber niemand weiß es: So viel mehr Pacht wird jetzt in Gommern fällig

Manuela Schröter ist die Vorsitzende des Kleingartenvereins „Am Weinberg“ in Gommern. Sie hätte sich gewünscht, dass die Stadt den Verein im Vorfeld über die geplante Erhöhung der Gartenpacht informiert hätte.

Gommern. - Zwischen gepflegten Beeten, duftenden Blumen und reifem Gemüse herrscht in Gommerns Kleingartenanlage „Am Weinberg“ eine wohltuende Gartenidylle. Doch hinter dem grünen Idyll entspannt sich aktuell eine Diskussion, die viele Pächter beschäftigt: die geplante Erhöhung des Pachtzinses für kommunale Gartenflächen ab dem kommenden Jahr.