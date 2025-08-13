Die Grundschulen in Lindau und Steutz stehen auf der Kippe. Der Grund: Es fehlt an ausreichend Kindern. Zur Rettung beider Standorte bleibt nur wenig Zeit.

Eltern in Angst: Droht die Schließung der Grundschulen in Steutz und Lindau?

Klare Forderung: Die Grundschule Steutz muss bleiben! Aktuell ist ihr Fortbestand akut gefährdet.

zerbst. - Es ist die blanke Statistik, die entscheidet und das frustriert – Eltern wie Lehrkräfte. Es geht um Mindestschülerzahlen, die einzuhalten sind, sonst droht die Schulschließung. Betroffen von diesem Szenario sind die Standorte in Lindau und Steutz. Beide Grundschule sind akut im Bestand gefährdet.