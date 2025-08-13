Baustellen und Sperrungen wohin das Auge in Magdeburg auch blickt. Doch in jeder Krise liegt auch eine Chance - vielleicht kann ja Prag helfen. Ein nicht ganz ernst gemeinter Tipp der Volksstimme.

Nur noch Prag kann Magdeburg helfen: Dienstreise zu Nepomuk

Am Damaschkeplatz in Magdeburg wurde eine Ringbrücke abgerissen.

Magdeburg. - Über den Begriff des Brückentages lässt sich trefflich streiten. Jetzt umso mehr, da Magdeburgs Brücken gleich reihenweise ihre Dienste versagen und es für Berufstätige wie Lernende sinnvoll erscheint, sich jeden Morgen vor Antritt der Fahrt ins Büro, die Schule oder die Uni im Internet über die aktuellen Straßen- und Brückensperrungen ins Bild zu setzen.