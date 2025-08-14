Gartenidylle hat ihren (neuen) Preis
Seit Jahren unverändert, nun der Aufschlag: Gommern plant höhere Pacht für kommunale Gärten. Manuela Schröter, Vorsitzende der Anlage „Am Weinberg“, sieht darin prinzipiell kein Problem, hätte sich aber eine Vorwarnung gewünscht.
Gommern. - Zwischen gepflegten Beeten, duftenden Blumen und reifem Gemüse herrscht in Gommerns Kleingartenanlage „Am Weinberg“ eine wohltuende Gartenidylle. Doch hinter dem grünen Idyll entspannt sich aktuell eine Diskussion, die viele Pächter beschäftigt: die geplante Erhöhung des Pachtzinses für kommunale Gartenflächen ab dem kommenden Jahr.