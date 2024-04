Gastronomen aus Burg übernehmen die Stadthalle in Möckern

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möckern - Keine große Diskussion, allerdings auch keine große Auswahl: In der Sitzung des Kulturausschuss Möckern haben sich die Ausschussmitglieder am Dienstagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Pacht für die vakante Gastronomie in der Stadthalle Möckern an die Betreiber der Anubis Lounge Cocktailbar in Burg zu vergeben. Zwei der zehn Ausschussleute enthielten sich bei der Abstimmung ihrer Stimme.