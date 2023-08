Warum es ein neuer Pizza-Lieferservice in Burg am Anfang nicht leicht hatte

Burg - Im Vorbeifahren fällt nicht gleich auf, was sich in der Brüderstraße 32 verbirgt. Beim Lieferservice Pizza-Flix fehlt noch die Außenwerbung. „Die wird demnächst angebracht“, sagt Inhaber Malte Krüger. Der musste allerdings in den Anfangstagen mit noch größeren Schwierigkeiten fertig werden als fehlender Werbung.

Neuer Pizza-Lieferdienst in Burg: Einbruch kurz nach Eröffnung

Kurz nach der Eröffnung lief es nämlich so gar nicht nach Plan. Ende Juli bemerkte eine Frau am Morgen im Vorbeigehen, dass die Eingangstür des Geschäfts aufgebrochen, der Kassenraum durchwühlt worden war. Eine Kasse sowie zwei Portemonnaies mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich wurden gestohlen.

Für Malte Krüger ein unangenehmes und ärgerliches Ereignis, aber kein Rückschlag und schon längst kein Grund aufzugeben. „Wir haben unsere Schlüsse daraus gezogen und unsere Praxis verändert“, sagt er. Ein Schild am Eingang weist nun auch darauf hin, dass in den Räumlichkeiten nichts zu holen ist.

Burg kennt der Magdeburger in erster Linie durch seine Großtante und seinen Großonkel. „Die komme ich gerne besuchen, und da ist mir immer auch aufgefallen, wie schön Burg ist, vor allem die Innenstadt“, erzählt er. Seinem Vater wiederum fiel auf, dass er die gastronomische Landschaft bereichern könnte.

Pizza-Flix in Burg: Nach dem Studium in die Gastronomie

Daran hatte Malte Krüger nun gar nicht gedacht. In Magdeburg hatte er Sozialwissenschaften studiert. Eine Karriere in der Gastronomie war überhaupt nicht geplant. Allerdings ist er schon zu seiner Studienzeit mit dem Produkt sehr intensiv in Berührung gekommen, das jetzt zu den Kunden im Umkreis von sieben Kilometern gefahren, oder auch in der Brüderstraße abgeholt wird: Pizza.

„Die esse ich super gerne“, verrät er. Und gerade in der Studienzeit war sie ihm als einfache und superleckere Mahlzeit höchst willkommen. Wenn sie vorgeschnitten im Pappkarton geliefert wird, sorgt sie ja noch nicht einmal für Abwasch.

Sein Vater wiederum hatte die Idee, einen Pizza-Lieferservice in Burg zu eröffnen und ein weiteres Mal fühlte er sich an sein Studium erinnert. „Da wurde immer davon gesprochen, dass der Osten so strukturschwach ist, vor allem in der ländlichen Region“, erklärt er. Und so nahm er sich fest vor, es zu versuchen und den Gegenbeweis zu dieser These in der Kreisstadt anzutreten.

Ausgefallene Karte bei Pizza-Lieferdienst in Burg

Was sollte aber auf die Karte? Malte Krüger findet komplett überladene Karten mit 50 verschiedenen Pizzen „blöd“. Also entschied er sich für ein anderes Konzept. Auf seiner Karte stehen nur ein paar außergewöhnliche Anregungen, etwa die Bruschetta-Pizza oder die Schnitzel-Pizza. „Die Klassiker wie Salami oder Schinken bestellen die Leute doch sowieso, die müssen nicht auf der Karte stehen“, ist er überzeugt. Die Idee ist, die Pizza selbst zusammenzustellen.

Und man müsse das Rad ja auch nicht neu erfinden, Pizza sei schließlich seit Jahrhunderten schon Pizza. Keine schlechte Redewendung in dem Zusammenhang, schließlich hat eine Pizza ja auch irgendwie Ähnlichkeit mit einem Rad. Und die sollte nun eigentlich schon seit Frühjahr zu den Kunden in Burg und Umgebung rollen. Doch der Zeitplan ging nicht auf.

„Ich denke, das hatte noch mit Nachwehen von Corona zu tun“, vermutet der Chef. Die Anlieferung der Küchengeräte habe nämlich wesentlich länger gedauert als ursprünglich vorgesehen, bei manchen sogar zwei Monate.

Aus zahlreichen, teilweise ungewöhnlichen Beilagen können die Kunden wählen und ihre eigene Pizza zusammenstellen. Foto: Thomas Pusch

Von der Nähe zum Roland-Gymnasium wird Pizza-Flix wohl nicht profitieren. Geöffnet ist erst ab 17 Uhr, donnerstags bis montags.

Der Name für den Lieferservice ist in launiger Runde entstanden und erinnert nur im ersten Moment zufällig an einen Streamingdienst – Pizza wird ja auch gerne für Fernsehabende bestellt.