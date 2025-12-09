In der Gemeinde Biederitz wurden in diesem Jahr deutlich weniger Kinder geboren als noch vor fünf Jahren. Damit rückt die Kita-Debatte zurück ins Scheinwerferlicht.

Geburten in Biederitz fast halbiert: Kita-Kosten bleiben hoch

Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Geburtenrate in der Gemeinde Biederitz nahezu halbiert.

Biederitz - Vor zahlreichen Zuschauern entschied der Gemeinderat im vergangenen März über die Zukunft der Kita Sonnenschein. Damit war das Thema vom Tisch. Nun kündigt sich aufgrund der sinkenden Kinderzahlen, die nächste Debatte an - diesmal in Bezug auf alle Einrichtungen der Gemeinde Biederitz.