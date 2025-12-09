Sinkende Kinderzahlen Geburten in Biederitz fast halbiert: Kita-Kosten bleiben hoch
In der Gemeinde Biederitz wurden in diesem Jahr deutlich weniger Kinder geboren als noch vor fünf Jahren. Damit rückt die Kita-Debatte zurück ins Scheinwerferlicht.
09.12.2025, 07:11
Biederitz - Vor zahlreichen Zuschauern entschied der Gemeinderat im vergangenen März über die Zukunft der Kita Sonnenschein. Damit war das Thema vom Tisch. Nun kündigt sich aufgrund der sinkenden Kinderzahlen, die nächste Debatte an - diesmal in Bezug auf alle Einrichtungen der Gemeinde Biederitz.