Die Human-WG in Schönebeck, in der alte und pflegebedürftige Menschen leben, steht auf der Kippe. Der Pflegedienst der Caritas hat die Verträge mit den Bewohnern aufgekündigt. Wie kam es dazu und wie soll es für Angehörige und Bewohner weitergehen?

Caritas kündigt Verträge mit Senioren: Ist Schönebecker Human-WG nun am Ende?

Schönebeck. - In der Human-Wohngemeinschaft (WG) in der Garbsener Straße in Schönebeck verbringen teils hochbetagte und/oder pflegebedürftige Menschen ihren Lebensabend. Nach rund neun Jahren droht dieser besonderen Wohnform aber nun das Aus. Für Bewohner wie auch Angehörige sei das ein „untragbarer und unzumutbarer Zustand“, meldet sich Kathrin Seidler, Enkelin einer der Bewohnerinnen der WG, bei der Volksstimme.