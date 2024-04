Anders als nach dem Raub in Gommern werden nach ihrer Tat in Burg beide Beteiligten zu einer Haft verurteilt.

Gefängnisstrafe nach Überfall in Burg bei Magdeburg

Dieses Uhrengeschäft in Burg wurde im März vergangenen Jahres überfallen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Gommern. - Im März vergangenen Jahres ist das Uhren- und Schmuckgeschäft Schulz in der Magdeburger Straße in Burg überfallen worden. Nun hat das Schwurgericht am Amtsgericht Burg ein Urteil gesprochen.