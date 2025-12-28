Ende Oktober hat das Amtsgericht Burg der Eigenbedarfsklage eines Vermieters gegen seinen Mieter stattgegeben. Nun ist der Möckeraner in Berufung gegangen.

Burg - Es ging schnell im Saal 3 des Amtsgerichts Burg. Die Richterin verkündete, dass der Eigenbedarfsklage eines Vermieters gegen seinen Mieter stattgegeben wird, Ende. Doch die Auseinandersetzung ist noch nicht vorbei. Der Möckeraner geht in Berufung, weil er den angeführten Eigenbedarf nach wie vor für falsch hält. Was sind seine Argumente?