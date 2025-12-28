weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Eigentümer meldete Eigenbedarf an: Gekündigter Mieter in Möckern geht in Berufung

Ende Oktober hat das Amtsgericht Burg der Eigenbedarfsklage eines Vermieters gegen seinen Mieter stattgegeben. Nun ist der Möckeraner in Berufung gegangen.

Von Thomas Pusch 28.12.2025, 07:00
Vor dem Amtsgericht Burg hat die Verhandlung stattgefunden.
Vor dem Amtsgericht Burg hat die Verhandlung stattgefunden. Foto: Thomas Pusch

Burg - Es ging schnell im Saal 3 des Amtsgerichts Burg. Die Richterin verkündete, dass der Eigenbedarfsklage eines Vermieters gegen seinen Mieter stattgegeben wird, Ende. Doch die Auseinandersetzung ist noch nicht vorbei. Der Möckeraner geht in Berufung, weil er den angeführten Eigenbedarf nach wie vor für falsch hält. Was sind seine Argumente?