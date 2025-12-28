So steht es aktuell um das geplante Zerbster Wohnbaugebiet „Fohlenweide“, das Platz für gut 50 Einfamilienhäuser bieten soll.

Verhindern alte Siedlungsspuren die Schaffung einer neuen Eigenheimsiedlung in Zerbst?

Zerbst. - Nördlich der Zerbster Marcellstraße ist das neue Wohnbaugebiet „Fohlenweide“ geplant. Ob das Areal tatsächlich erschlossen wird, wurde jedoch von den Ergebnissen der archäologischen Voruntersuchungen abgehängig gemacht. Bei diesen kamen nun alte Siedlungsspuren ans Tageslicht. Die genaue Auswertung der Funde und Befunde wird zeigen, ob diese aus der Bronze- oder Eisenzeit stammen. Unterdessen stellt sich die Frage: Können hier nun künftig Einfamlienhäuser entstehen oder nicht?