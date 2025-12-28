Reformator lebte in Aussteiger-Kommune Lost Place in Magdeburg: „Der wohl unbekannteste Luther-Ort der Welt“
In Magdeburg gibt es den wohl unbekanntesten Luther-Ort. Hier lebte der Reformator als Jugendlicher in einer Aussteiger-Kommune. Was Magdeburgs Stadtarchivar Volkmar darüber herausfand.
28.12.2025, 08:00
Magdeburg. - Vieles ist über den großen Reformator Martin Luther (1483 - 1546) überliefert. Doch es gibt noch so einiges, was erst jetzt über ihn bekannt wurde. So etwa, dass es in Magdeburg den wohl unbekanntesten Luther-Ort gibt. Und den hat Christoph Volkmar, Magdeburgs Stadtarchivar und Vorsitzender der Historischen Kommission Sachsen-Anhalt, entdeckt.