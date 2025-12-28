Jahrelang war ein Projekt im Altmarkkreis Salzwedel geplant, eine Kreditaufnahme über beschlossen - am Ende passierte nichts. Wie der Jobcenter-Leiter das begründet...

Das Jobcenter im Altmarkkreis Salzwedel will zwar seine Digitalisierungsstrategie langfristig verfolgen. Offensichtlich heißt das auch langsam.

Altmarkkreis Salzwedel. - Beanstandungen gab es im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2024 des Jobcenters. Unter anderem ging es dabei um die Einführung einer Software, die einen schnellen Überblick über Kundenmerkmale gewährleisten sollte. Die wurde trotz beschlossener Kreditaufnahme dafür in Höhe von 55.000 Euro erst verschoben und später dann gänzlich gestrichen.