Gemeinde Biederitz alarmiert alle Ortsfeuerwehren

Wenn die Feuerwehren mit „B3 “ alarmiert werden, dann werden sie in Deutschland zu einem Brandeinsatz der Alarmstufe 3 gerufen. Das bedeutet, es handelt sich etwa um den Brand eines Wohnhauses oder eines kleineren Gewerbebetriebes. Für die Bekämpfung werden mehrere Einheiten an Feuerwehrleuten und viel Einsatztechnik gebraucht.

Biederitz - Kurz nach 16.30 Uhr begann am Donnerstag der Alarm zu schrillen in der Verwaltung der Gemeinde Biederitz. Schon kurze Zeit später hatten die Mitarbeiter die Räumlichkeiten in der Berliner Straße 25 in Heyrothsberge verlassen. Auf dem Weg zum Sammelplatz an den Garagen konnten die Mitarbeiter dicken Rauch aus einem der Fenster aufsteigen sehen. Ein Feuer loderte hinter den Jalousien eines Aktenlagers.