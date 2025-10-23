weather regenschauer
Um eine Psychotherapeutin für Kinder in der Gemeinde Biederitz zu halten, hat der Gemeinderat zuletzt eine wegweisende Entscheidung getroffen.

Von Willy Weyhrauch 23.10.2025, 06:17
Um die Psychotherapie für Kinder- und Jugendliche im Ort zu halten, hat der Gemeinderat den Weg nun frei gemacht. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz/Heyrothsberge. - Das Gebiet am Parkweg II in der Gemeinde Biederitz war ursprünglich als Mischgebiet gedacht. Eine Hälfte Gewerbe, die andere Hälfte Wohnen. Doch um einer Kinderpsychotherapeutin vor Ort keine Steine in den Weg zu legen und Gefahr zu laufen, sie aus dem Ort zu verlieren, hat der Gemeinderat nun eine wichtige Änderung zu ihren Gunsten beschlossen.