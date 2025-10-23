Um eine Psychotherapeutin für Kinder in der Gemeinde Biederitz zu halten, hat der Gemeinderat zuletzt eine wegweisende Entscheidung getroffen.

Gemeinderat macht Weg frei: Kindertherapeutin bleibt in Biederitz

Um die Psychotherapie für Kinder- und Jugendliche im Ort zu halten, hat der Gemeinderat den Weg nun frei gemacht.

Biederitz/Heyrothsberge. - Das Gebiet am Parkweg II in der Gemeinde Biederitz war ursprünglich als Mischgebiet gedacht. Eine Hälfte Gewerbe, die andere Hälfte Wohnen. Doch um einer Kinderpsychotherapeutin vor Ort keine Steine in den Weg zu legen und Gefahr zu laufen, sie aus dem Ort zu verlieren, hat der Gemeinderat nun eine wichtige Änderung zu ihren Gunsten beschlossen.