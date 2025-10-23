Charlot Valdiek organisiert in Salzwedel einen besonderen Adventskalender. Wer mitmacht, bekommt einen voller Überraschungen zurück und spendet gleichzeitig.

Im Tauschkalender erhofft sie Organisatorin Charlot Valdieck Seltstgemachtes, aber auch Kaufen ist erlaubt.

Salzwedel. - In der Vorweihnachtszeit wird nicht nur geschenkt, sondern auch geteilt – oft mit ganz kreativen und neuen Ideen. Manche spenden Geld, andere basteln kleine Aufmerksamkeiten. Charlot Valdiek aus Salzwedel hat in diesem Jahr dazu eingeladen, einen besonderen Tausch-Adventskalender zu befüllen.