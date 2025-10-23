weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Schenken statt Kaufen: Salzwedlerin organisiert Adventskalender für jeden

Charlot Valdiek organisiert in Salzwedel einen besonderen Adventskalender. Wer mitmacht, bekommt einen voller Überraschungen zurück und spendet gleichzeitig.

Von Elisa Schulz 23.10.2025, 08:30
Im Tauschkalender erhofft sie Organisatorin Charlot Valdieck Seltstgemachtes, aber auch Kaufen ist erlaubt. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Salzwedel. - In der Vorweihnachtszeit wird nicht nur geschenkt, sondern auch geteilt – oft mit ganz kreativen und neuen Ideen. Manche spenden Geld, andere basteln kleine Aufmerksamkeiten. Charlot Valdiek aus Salzwedel hat in diesem Jahr dazu eingeladen, einen besonderen Tausch-Adventskalender zu befüllen.