Schenken statt Kaufen Salzwedlerin organisiert Adventskalender für jeden
Charlot Valdiek organisiert in Salzwedel einen besonderen Adventskalender. Wer mitmacht, bekommt einen voller Überraschungen zurück und spendet gleichzeitig.
23.10.2025, 08:30
Salzwedel. - In der Vorweihnachtszeit wird nicht nur geschenkt, sondern auch geteilt – oft mit ganz kreativen und neuen Ideen. Manche spenden Geld, andere basteln kleine Aufmerksamkeiten. Charlot Valdiek aus Salzwedel hat in diesem Jahr dazu eingeladen, einen besonderen Tausch-Adventskalender zu befüllen.