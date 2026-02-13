In einer Sondersitzung hat sich der Aufsichtsrat der Salzwedeler Wohnungsbaugesellschaft WoBau gegen die Vermietung eines Ladenbüros an die AfD direkt neben der Kreisgeschäftsstelle der Linken ausgesprochen.

Das Büro der Linken in Salzwedel. Noch ist nebenan Heimatliebe. Zieht bald die AfD ein?

Salzwedel - Der Plan der AfD Altmark West, direkt neben der Kreisgeschäftsstelle der Linken in Salzwedel ein Büro zu eröffnen, hat sich wohl zerschlagen. Bei einer Sondersitzung zu diesem Thema stimmte der Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WoBau, die die Räume vermietet, gegen diese Konstellation. WoBau Geschäftsführer schloss sich diesem Votum an und teilte dazu am Morgen des 13. Februar 2026 seine Begründung mit.