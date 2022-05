Stammtisch Gerry Weber bei der CDU in Biederitz: „Es muss Spaß machen, sonst sterben wir aus“

Wer schon immer mal die CDU reizen wollte, der kann sich den 16. Dezember dieses Jahres vormerken. Dann lädt der Ortsverband zum Skatabend ein. Bei ihrem Stammtisch in der Alten Oberförsterei in Biederitz blieben die Christdemokraten trotz Einladung an die Bürger allerdings unter sich.