Immer wieder werden Menschen an ihrer Haustür von unbekannten Personen angesprochen. Die Polizei gibt Tipps, worauf man als Bürger achten sollte.

Jerichower Land - Es ist eine besonders perfide Masche von Betrügern: Waren oder Dienstleistungen wie Sicherheitstechnik, Handwerkerleistungen oder der Ankauf von hochwertigen Buchsammlungen werden vor der Haustür angeboten. Die Polizei rät darum zu besonderer Vorsicht und gibt hilfreiche Tipps, um auf eine Abzocke nicht reinzufallen.