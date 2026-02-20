Mehr als 2200 Fundstellen Auf der Suche nach Munition am Klietzer See - Im Boden lauert die Gefahr
Eine Fläche am Westufer des Klietzer Sees ist mit Holzpflöcken übersät. Männer mit Metallsonden suchen den Boden nach explosiven Hinterlassenschaften ab.
Klietz - Die Szene hat etwas Unwirkliches. Zwei Männer befestigen Transparente an einer großen Puppe aus Strohballen. Sie soll für das Hotel und Restaurant „Seeblick“ werben. Auf der Fläche vor dem zugefrorenen Gewässer ragen Holzpflöcke mit orangefarbenen Köpfen aus dem Acker. Ein Schild verkündet „Explosionsgefahr“.