Eine Fläche am Westufer des Klietzer Sees ist mit Holzpflöcken übersät. Männer mit Metallsonden suchen den Boden nach explosiven Hinterlassenschaften ab.

Auf der Suche nach Munition am Klietzer See - Im Boden lauert die Gefahr

Mit Metallsonden suchen Mitarbeiter der Kampfmittelbergungsfirma das Gelände am Klietzer See ab.

Klietz - Die Szene hat etwas Unwirkliches. Zwei Männer befestigen Transparente an einer großen Puppe aus Strohballen. Sie soll für das Hotel und Restaurant „Seeblick“ werben. Auf der Fläche vor dem zugefrorenen Gewässer ragen Holzpflöcke mit orangefarbenen Köpfen aus dem Acker. Ein Schild verkündet „Explosionsgefahr“.