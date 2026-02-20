Land und Krankenkassen dagegen Rettungshubschrauber in Stendal hätte Leben retten können
Die Landräte fordern einen Rettungshubschrauber in Stendal für Altmark und Elb-Havel-Winkel. Das Land und die Krankenkassen lehnen ab. Sind die Argumente stichhaltig?
Stendal/Havelberg - Brauchen die Kreise Stendal und Salzwedel einen Rettungshubschrauber? Die Landräte Patrick Puhlmann und Steve Kanitz (beide SPD) sagen „Ja, unbedingt“. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagt nein, unterstützt von den Krankenkassen.