Die Landräte fordern einen Rettungshubschrauber in Stendal für Altmark und Elb-Havel-Winkel. Das Land und die Krankenkassen lehnen ab. Sind die Argumente stichhaltig?

Rettungshubschrauber in Stendal hätte Leben retten können

Der Rettungshubschrauber Christoph 39 aus Perleberg bei einem Einsatz auf der Stadtseeallee in Stendal.

Stendal/Havelberg - Brauchen die Kreise Stendal und Salzwedel einen Rettungshubschrauber? Die Landräte Patrick Puhlmann und Steve Kanitz (beide SPD) sagen „Ja, unbedingt“. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagt nein, unterstützt von den Krankenkassen.