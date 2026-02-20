weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Land und Krankenkassen dagegen: Rettungshubschrauber in Stendal hätte Leben retten können

Land und Krankenkassen dagegen Rettungshubschrauber in Stendal hätte Leben retten können

Die Landräte fordern einen Rettungshubschrauber in Stendal für Altmark und Elb-Havel-Winkel. Das Land und die Krankenkassen lehnen ab. Sind die Argumente stichhaltig?

Von Andreas König, Andrea Schröder und Anna Lisa Oehlmann 20.02.2026, 16:13
Der Rettungshubschrauber Christoph 39 aus Perleberg bei einem Einsatz auf der Stadtseeallee in Stendal.
Der Rettungshubschrauber Christoph 39 aus Perleberg bei einem Einsatz auf der Stadtseeallee in Stendal. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal/Havelberg - Brauchen die Kreise Stendal und Salzwedel einen Rettungshubschrauber? Die Landräte Patrick Puhlmann und Steve Kanitz (beide SPD) sagen „Ja, unbedingt“. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagt nein, unterstützt von den Krankenkassen.