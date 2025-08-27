weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Neues Gesetz zum Wehrdienst: Reaktion vom größten Bundeswehr-Standort in Sachsen-Anhalt

Schwedisches Modell sorgt für Diskussionen Neues Gesetz zum Wehrdienst: Regiment des größten Bundeswehr-Standortes in Sachsen-Anhalt muss jetzt an die Ostflanke der Nato

Die Bundesregierung hat das neue Gesetz zum Wehrdienst am Mittwoch auf den Weg gebracht. Was Bürgermeister Philipp Stark davon hält und warum Burgs Bundeswehr-Regiment nun an die Ostflanke der Nato muss.

Von Maria Kurth Aktualisiert: 27.08.2025, 13:59
Bundeswehr-Uniformen hängen in Reihe und Glied: Am Mittwoch wurde das neue Wehrdienst-Gesetz auf den Weg gebracht.
Burg. - Die Bundesregierung hat das neue Wehrdienst-Gesetz am Mittwoch auf den Weg gebracht. In Burg befindet sich Sachsen-Anhalts größter Bundeswehr-Standort. Was hält Bürgermeister Philipp Stark vom neuen Gesetz?