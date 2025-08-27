weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Vorwurf: Verwaltung verharmlost Vorfall: Anzeige erstattet! Mutter erhebt schwere Vorwürfe gegen Kita-Erzieherin

Vorwurf: Verwaltung verharmlost Vorfall Anzeige erstattet! Mutter erhebt schwere Vorwürfe gegen Kita-Erzieherin

Mit schweren Vorwürfen hat die Mutter eines Kita-Kindes Verwaltugsmitarbeiter bei einer Stadtratssitzung in Jerichow konfrontiert. Worum es geht und was jetzt passieren könnte.

Von Simone Pötschke 27.08.2025, 19:04
Eine Mutter in Jerichow erhebt schwere Vorwürfe gegen eine Kita-Erzieherin.
Eine Mutter in Jerichow erhebt schwere Vorwürfe gegen eine Kita-Erzieherin. Foto: picture alliance/dpa

Jerichow - Bei der Einwohnerfragestunde einer Stadtratssitzung in Jerichow meldete sich kürzlich eine Mutter zu Wort und brachte eine mutmaßliche Straftat gegen ihre Tochter, die eine Erzieherin in der Kita Roßdorf begangen haben soll, zu Sprache.