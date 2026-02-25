Seit Anfang des Jahres ist die Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent gesunken. Gehen die Preise für Essen und Getränke in Restaurants jetzt auch runter?

Gesunkene Mehrwertsteuer: Wird Essengehen in Restaurants jetzt billiger?

Burg/Genthin - Schwierige Jahre liegen hinter den Gastronomen in Burg und Genthin. Im Januar 2026 reagierte die Bundesregierung mit lang geforderten Steuersenkungen. Könnte der Restaurantbesuch jetzt auch für Kunden billiger werden?