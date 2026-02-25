Jetzt Live
Gastronomie im Jerichower Land Gesunkene Mehrwertsteuer: Wird Essengehen in Restaurants jetzt billiger?
Seit Anfang des Jahres ist die Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent gesunken. Gehen die Preise für Essen und Getränke in Restaurants jetzt auch runter?
25.02.2026, 19:10
Burg/Genthin - Schwierige Jahre liegen hinter den Gastronomen in Burg und Genthin. Im Januar 2026 reagierte die Bundesregierung mit lang geforderten Steuersenkungen. Könnte der Restaurantbesuch jetzt auch für Kunden billiger werden?