Noch immer sind Frauen hauptsächlich Opfer häuslicher Gewalt und Stalking-Opfer. Was tut man, wenn es zu einer solchen Tat kommt? Wer kann helfen?

Symbolfoto: Ein Mann wird gegenüber einer Frau gewalttätig.

Burg/Genthin - Gewalt gegen Frauen wird vor allen in zwei Zahlen deutlich: Bei den Fällen häuslicher Gewalt und bei Fällen der Nachstellung - auch Stalking genannt. Bei gemeldeten 157 Fällen häuslicher Gewalt im Jerichower Land 2024 waren 144 Frauen das Opfer. Außerdem waren im gleichen Jahr 53 Frauen Stalking-Opfer von 56 gemeldeten Fällen im Landkreis .