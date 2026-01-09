Sturmtief „Elli“ lässt überall den Schnee liegen – auch in der Börde. Mit dem Schlitten den Hang hinunterrodeln oder einen Schneemann bauen erfreut sich gerade wieder großer Beliebtheit. Schickt uns Fotos eurer Schnee-Kunstwerke und wo die besten Rodelhügel sind.

Wo sind tolle Rodelhügel und wo stehen eure Schneemänner? – Volksstimme Börde bittet um Zusendungen

Im Winter kann man den Langen Berg in Calvörde von beiden Seiten hinunterrodeln.

Haldensleben/ Wanzleben/ Oscherleben/ Wolmirstedt - Das Sturmtief „Elli“ hält den Winterdienst in Schach. Mehr als zehn Zentimeter Neuschnee sind bereits am Freitagvormittag gefallen. Was die Autofahrer zum Verzweifeln bringt, freut einige andere.

Wer rodeln möchte, hat mit dem flächengroßen Landkreis Börde viele Möglichkeiten, den Schlitten oder sogar die Skier aus dem Keller zu holen und selbst aktiv zu werden.

Wir würden gern Ihren beliebtesten Rodelhang wissen. Wo gibt es einen Hügel in Ihrem Ort, von dem es sich gut mit den Schlitten herunterfahren lässt? Schreiben Sie uns gern Ihre Empfehlungen – entweder über Facebook oder per E-Mail an redaktion.haldensleben@volksstimme.de bis zum Dienstag, 13. Januar.

Wer bei den frostigen Temperaturen lieber einen Schneemann baut, kann ebenfalls Fotos der temporären Mitbürger an die E-Mail-Adresse senden. Bitte mit Angabe von Ort und Namen der Erbauer und, wenn Sie mögen, noch zwei Sätzen dazu.