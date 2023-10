Wirtschaft Gewerbegebiet: Einwohner von Madel bei Burg sehen Idylle in Gefahr

Die Einwohner von Madel bei Burg stehen einem Gewerbegebiet vor der Haustür des Ortsteils ablehnend gegenüber. Die Stadt will an dem Projekt festhalten und die Bedenken mit in die Planungen einfließen lassen.