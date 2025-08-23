Schwere Zeiten für die Innenstädte Den Online-Shops zum Trotz: Wie sich das Kaufhaus am Markt in Zerbst täglich neu erfinden muss
Der stationäre Einzelhandel in den Innenstädten ist dazu verdammt sich täglich neu zu erfinden, so auch das Zerbster Kaufhaus am Markt der Konsumgenossenschaft Burg-Genthin-Zerbst. Was hat sich im Geschäft alles verändert?
Aktualisiert: 23.08.2025, 08:58
Zerbst - Heller und freundlich, gedeckte Farben, Trennwände in modernem Holzdesign und große leuchtende Modemarkennamen prangen an den Wänden – so präsentiert sich jetzt das Kaufhaus am Markt in Zerbst nach dem Umbau.