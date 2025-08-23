Investition in touristische Infrastruktur Mehr Spaß für Jung und Alt am Halberstädter See - das ganze Jahr über
Der Halberstädter See ist ein Kleinod für Badefans. Doch die 1978 geschaffene Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. Mit diesen Ideen soll das Gewässer nicht nur für die Einwohner Halberstadts attraktiver werden.
23.08.2025, 10:15
Halberstadt. - Das Idyll allein reicht nicht. Der Halberstädter See ist groß, super sauber und bietet Badegästen notwendige Infrastruktur. Doch die Ansprüche ändern sich. Darauf will nun Halberstadt reagieren.