Investition in touristische Infrastruktur Mehr Spaß für Jung und Alt am Halberstädter See - das ganze Jahr über

Der Halberstädter See ist ein Kleinod für Badefans. Doch die 1978 geschaffene Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. Mit diesen Ideen soll das Gewässer nicht nur für die Einwohner Halberstadts attraktiver werden.