Die Polizei kann die Fahndung nach einem 59-Jährigen im Salzlandkreis beenden, nachdem der Gesuchte sich in Bernburg gestellt hat.

Nach einem Angriff auf eine Frau in Löderburg wurde nach dem Ehemann gefahndet.

Bernburg/Löderburg. - Der 59-Jährige, nach dem seit Donnerstagabend im Salzlandkreis gefahndet wurde, hat sich am Freitagabend in Bernburg gestellt. Wie die Polizeidirektion Magdeburg weiter mitteilt, wurde der Mann, der im Verdacht steht, „eine Gewaltstraftat zum Nachteil einer 49-jährigen Frau begangen zu haben“, vorläufig festgenommen.

Kriminaltechnische Ermittlungen würden laufen. Die Polizei bedankte sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen. Die waren in Löderburg und Staßfurt am Donnerstagabend mit Suchhunden gestartet worden. Ab Freitagmorgen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.