Busse und Bahnen der MVB stehen still Gewerkschaft Verdi ruft in Magdeburg zu Streik auf: Darauf müssen sich Pendler im Jerichower Land einstellen
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft erneut die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe zu einem Warnstreik auf. Busse und Bahnen sollen stillstehen. Was das für Pendler im Jerichower Land bedeutet.
18.02.2026, 13:53
Burg/Genthin - Im Fokus des angekündigten Warnstreiks stehen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Diese sollen am Donnerstag, 19. Februar 2026, ihre Arbeit ruhen lassen. Es gibt viele Fragezeichen.