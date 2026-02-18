Busse und Bahnen der MVB stehen still Gewerkschaft Verdi ruft in Magdeburg zu Streik auf: Darauf müssen sich Pendler im Jerichower Land einstellen

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft erneut die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe zu einem Warnstreik auf. Busse und Bahnen sollen stillstehen. Was das für Pendler im Jerichower Land bedeutet.