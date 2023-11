Zur Adventszeit gibt es in diesem Jahr etwas ganz Besonderes in Möser: Es öffnet sich an jedem Tag ein „Fensterchen“. Worum gehts?

Ziel des lebendigen Adventskalenders in Möser ist es, Begegnungen in der dunklen Jahreszeit zu schaffen.

Möser - Die Idee dieses „lebendigen Adventskalenders“ kommt von Jana Maltritz vom Heimatverein. „Ich bin 2019 aus einem 400-Seelendorf in Thüringen nach Möser gezogen“, berichtet sie. In Thüringen veranstalte man bereits seit mehreren Jahren einen solchen Adventskalender. Dass es das nun auch in Möser geben soll, hat einen Grund: „In Möser ist es tatsächlich etwas schwierig Anschluss zu bekommen. Ein wie mir bekanntes Dorfleben findet hier nicht ganz so aktiv statt“, sagt die Organisatorin Maltritz.

Das wollte sie ändern. Sie trat dem Heimatverein bei und stieß dort mit ihren Absichten auf positives Interesse. Daraufhin gründete sie eine Arbeitsgemeinschaft, der laut Maltritz auch Iris Hodura, Christin Tügge, Katrin Melle und Dorothea Netzler angehören.

Ziel des lebendigen Adventskalenders sei es, Begegnungen in der dunklen Jahreszeit zu schaffen. Man möchte als Ort und Gemeinschaft zusammenrücken und diese besondere Zeit auch einmal anders erleben. „Hier können sich Familien und Alleinstehende, Groß und Klein, Neu und Alt treffen, kennenlernen, klönen und einfach Zeit miteinander verbringen“, kommentiert sie.

Begegnungen in der dunklen Jahreszeit schaffen

Außerdem wolle man versuchen, der Umwelt zuliebe Müll zu vermeiden und dem hektischen Adventstrubel für einen Moment zu entfliehen. Schwierigkeiten, Bürger, Vereine oder Gewerbetreibende aus Möser zu finden, die bei der Aktion mit-machen, habe es kaum gegeben, berichtet Maltritz. Alle seien begeistert und sofort dabei gewesen.

Zu den Höhepunkten des lebendigen Adventskalenders zählt sie das Basteln bei „Blumen Theile“, eine Lese-Oma und Lagerfeuergeschichten bei den „Home-Stylisten“. Alle angebotenen Veranstaltungen sowie die angebotenen Getränke und Leckereien sind an jedem Tag vom „Fensterchen“ kostenfrei, so der Heimatverein.