Pfingsten ohne Highland-Games? Das wird es auch in diesem Jahr nicht geben, jedenfalls nicht im altmärkischen Engersen.

Highland-Games 2024: Nicht nur hier stellte sich die Frage, wer am längsten durchhält.

Engersen - „Sieben Teams haben wir schon. Aber es sind noch weitere Anmeldungen möglich“, sagt Stephan Haase vom 1. FCKW. Dieser Verein veranstaltet am Pfingstsonntag, 8. Juni, zum 17. Mal die Highland-Games auf dem Engersener Reitplatz. Es wären eigentlich schon die 19. Spiele, wenn nicht die Pandemie dazwischengekommen wäre.

Noch Anmeldungen möglich

Bei den Highland-Games gilt: Diejenigen, die sich dort in solchen Disziplinen wie dem Bierkrug-Stemmen oder dem Pick-up-Ziehen messen, müssen in Röcken antreten. Allerdings sind nicht nur Männerteams willkommen. Auch Frauen können mitmischen, wenn sie es wollen. Vorausgesetzt, sie haben ihre Mannschaft via Mail unter highlandgames@ersterfckw.de angemeldet. Das Spektakel beginnt 13 Uhr – bei freiem Eintritt.