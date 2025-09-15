Weil der insolvente Maschinenbauer GMW Prämab keinen Investor fand, wurde Mitte August 2025 die endgültige Pleite des Unternehmens bekannt. Doch was kaum jemand wusste: Im Hintergrund wurde an einer Lösung gearbeitet, um möglichst viele Arbeitsplätze in Burg zu retten - mit Erfolg.

Überraschende Wende bei Prämab: „Big Player“ steigt ein und rettet mehr als die Hälfte der Jobs

Die Burger Firma GMW Prämab steckte in einem Insolvenzverfahren und fand am Ende keinen Investor. Für rund 70 Mitarbeiter gibt es nun dennoch gute Nachrichten.

Burg. - Die Heinrich Rönner Gruppe und damit ein „Big Player“ im Stahl- und Schiffbau übernimmt einen Produktionsstandort des insolventen Maschinenbauers GMW Prämab. Was das für die Arbeitnehmer heißt und was das große Unternehmen in Burg vor hat, erklärte Heiner Rönner gegenüber der Volksstimme.