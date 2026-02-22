Ununterbrochen aktiv für die Entwicklung Halberstadts: Frauke Weiß ist eine Frau, die ebenso engagiert wie geradlinig in ihren Äußerungen ist. Dafür wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Diese Halberstädterin lebt Kommunalpolitik – seit mehr als 50 Jahren

Frauke Weiß engagiert sich in vielen Bereichen für Halberstadt.

Halberstadt. - Sie ist bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Kein Wunder, ist Frauke Weiß doch fast überall dabei, wenn in Halberstadt etwas los ist. Die 79-Jährige liebt diese Stadt, die sie fünf Jahrzehnte aktiv mitgestaltet hat. Dennoch wird sie ihr den Rücken kehren.