weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Menschen im Harz: Diese Halberstädterin lebt Kommunalpolitik – seit mehr als 50 Jahren

Menschen im Harz Diese Halberstädterin lebt Kommunalpolitik – seit mehr als 50 Jahren

Ununterbrochen aktiv für die Entwicklung Halberstadts: Frauke Weiß ist eine Frau, die ebenso engagiert wie geradlinig in ihren Äußerungen ist. Dafür wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Von Sabine Scholz 22.02.2026, 11:00
Frauke Weiß engagiert sich in vielen Bereichen für Halberstadt.
Frauke Weiß engagiert sich in vielen Bereichen für Halberstadt. Foto: Holger Wegener

Halberstadt. - Sie ist bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Kein Wunder, ist Frauke Weiß doch fast überall dabei, wenn in Halberstadt etwas los ist. Die 79-Jährige liebt diese Stadt, die sie fünf Jahrzehnte aktiv mitgestaltet hat. Dennoch wird sie ihr den Rücken kehren.