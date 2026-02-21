Und wieder sind es weniger geworden: Wernigerodes Einwohnerzahl hat einen neuen Tiefstand erreicht. Welche Ortsteile dem Abwärtstrend trotzen – und warum dennoch Optimismus angebracht ist.

Wernigerodes Einwohnerzahl sinkt auf neuen Tiefststand – ein Ortsteil trifft es besonders hart

Wernigerode schrumpft: Die Einwohnerzahl der Harzstadt ist im Jahr 2025 erneut gesunken.

Wernigerode. - Das Schloss hat seinen Rekord geknackt, im Bürger- und Miniaturenpark drängten sich so viele Besucher wie noch nie: Doch während Wernigerodes Ausflugsziele boomen, muss die Harzstadt selbst herbe Verluste verkraften. Die Einwohnerzahl ist auf einen neuen Tiefststand gesunken.