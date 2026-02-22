Seit gut einem Jahr ist Markus Mende der Amtsleiter für Finanzen im Oberharz. Wieso die Situation zwar angespannt bleiben wird, er aber angesichts der Haushaltslage und nötiger Investitionen dennoch nicht alles Schwarzmalen will.

Das Haushaltsdefizit im Oberharz ist groß. Dennoch können Investitionen umgesetzt werden. Nur dauert es manchmal länger.

Oberharz-Stadt. - 42 investive Vorhaben sind für das Haushaltsjahr 2026 in der Stadt Oberharz am Brocken eingeplant. Dabei sind viele kleinere Anschaffungen, aber auch große Projekte wie der Brücken-Neubau in Trautenstein, der ab dem Frühjahr beginnen soll.