„Gemeinsam Können Zeigen“ lautet das Motto des diesjährigen 18. Kinderzehnkampfes in Gommern am Sonnabend. Alles zum geplanten Programm.

Gommern - Zum bereits 18. Mal lädt die Leichtathletikabteilung des SV Eintracht Gommern Kinder und Jugendliche aus Nah und Fern zum allseits beliebten Gommeraner Kinderzehnkampf (kurz: GKZ) ein. Egal, ob aus Vereinen, Schulen oder ganz privat, der weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Zehnkampf für Kinder der Jahrgänge 2012 bis 2017 wird am 9. September im Gommeraner Sportforum gestartet.

„Endlich ist es soweit, und ich freue mich, dass nach einem Jahr intensiver Vorbereitung der Startschuss fällt“, sagt der SV Eintracht Vorsitzende Steffen Hartwig, der auch in diesem Jahr die Organisation in seinen Händen hält. Er betont, dass Anmeldungen noch am 9. September bis 8 Uhr möglich sind.

Der traditionelle Wettkampf beginnt pünktlich um 9 Uhr im Sportforum Gommern, Magdeburger Straße 24a. Sogar eine Regenvariante steht bereit, falls das Wetter nicht mitspielen sollte – eine bewährte Lösung, die bereits in den Jahren 2013 und 2015 erfolgreich zum Einsatz kam.

Die Wertung erfolgt getrennt nach Alter und Geschlecht, wobei für jede Disziplin Punkte vergeben werden, die am Ende zusammengezählt werden. Auf die Erstplatzierten warten glänzende Medaillen und Pokale, während jeder Teilnehmer am Ende eine kleine Überraschung erhält.

Rückblick auf 1075 Jahre Stadtgeschichte

Nach der feierlichen Eröffnung und dem Aufruf der Gruppen und ihrer Betreuer startet der Zehnkampf in den verschiedenen Altersklassen. Die Siegerehrung der jungen Zehnkämpfer erfolgt ab 13.30 Uhr. Zur Stärkung stehen den Athleten ein reichhaltiges Obstbuffet sowie gesunde Getränke zur Verfügung.

Steffen Hartwig und sein engagiertes Team haben erneut freiwillige Helfer und Riegenführer mobilisiert, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Ich bin zuversichtlich, dass uns das Wetter hold sein wird, und wir den Kinderzehnkampf als Teil des Gommeraner Stadtjubiläums feiern können.

Schließlich gilt es, 1075 Jahre Stadtgeschichte und die Volljährigkeit des Gommeraner Zehnkampfes gebührend zu würdigen. Unter dem Motto 'Gemeinsam Können Zeigen' möchten wir die Kinder im sportlichen Wettbewerb vereinen und ein großartiges Jubiläum erleben. Insgesamt 200 Jungen und Mädchen stehen bereits in den Startlöchern“, so Hartwig, der die Buchstaben des GKZ zum Motto dieses sportlichen Festes erklärt hat.

Sportliches Highlight erwartet

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter www.malig-lauf.de zu finden. Die Anmeldung kann auch per E-Mail an: info@steffen-hartwig.com erfolgen. Folgende Angaben sind wichtig: Name, Vorname, Geburtsjahr sowie Verein, Wohnort oder Schule. Die Startgebühr pro Teilnehmer beträgt fünf Euro, Nachmeldungen am Sonnabend kosten acht Euro.

Der Gommeraner Kinderzehnkampf verspricht wieder ein sportliches Highlight zu werden und die Gemeinschaft sowie den sportlichen Ehrgeiz der jungen Sportler zu fördern. Teamgeist und viel, viel Spaß sind das Credo des GKZ.