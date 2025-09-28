weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Gelebte Städtepartnerschaft: Gommern und Königslutter feiern Freundschaft, Austausch und Zusammenhalt

Beim Hoffest der Vereine in Gommern wurde die 35-jährige Städtepartnerschaft mit Königslutter gewürdigt. Was einst als Verwaltungshilfe begann, ist heute ein lebendiger Austausch auf Augenhöhe.

Von Franziska Stawitz 28.09.2025, 09:42
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft der Partnerstädte: Jens Hünerbein, Bürgermeister der Stadt Gommern, erhielt einen Gutschein für eine Sitzbank - sein Amtskollege, Alexander Hoppe aus Königslutter, durfte sich über einen Baumgutschein freuen
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft der Partnerstädte: Jens Hünerbein, Bürgermeister der Stadt Gommern, erhielt einen Gutschein für eine Sitzbank - sein Amtskollege, Alexander Hoppe aus Königslutter, durfte sich über einen Baumgutschein freuen Foto: Franziska Stawitz

Gommern - Austausch und Hilfe, Perspektivwechsel und entstandene Freundschaften: Das bringen 35 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Gommern und Königslutter mit sich. Beim Hoffest der Vereine in Gommern wurde diese Partnerschaft entsprechend gewürdigt und gefeiert.