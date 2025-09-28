Gelebte Städtepartnerschaft Gommern und Königslutter feiern Freundschaft, Austausch und Zusammenhalt
Beim Hoffest der Vereine in Gommern wurde die 35-jährige Städtepartnerschaft mit Königslutter gewürdigt. Was einst als Verwaltungshilfe begann, ist heute ein lebendiger Austausch auf Augenhöhe.
28.09.2025, 09:42
Gommern - Austausch und Hilfe, Perspektivwechsel und entstandene Freundschaften: Das bringen 35 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Gommern und Königslutter mit sich. Beim Hoffest der Vereine in Gommern wurde diese Partnerschaft entsprechend gewürdigt und gefeiert.