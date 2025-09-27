Integration in der Arbeitswelt Fachkräftemangel im Jerichower Land: Unternehmen setzen auf internationale Mitarbeiter
Der Fachkräftemangel im Jerichower Land bringt Unternehmen zunehmend dazu, internationale Fachkräfte einzustellen. Doch rechtliche Hürden und Integrationsfragen machen den Prozess komplex und anspruchsvoll.
27.09.2025, 10:40
Genthin/Redekin - Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen im Jerichower Land. Viele Betriebe setzen zunehmend auf die Anwerbung ausländischer Fachkräfte. Doch die Praxis zeigt: Der Weg zur erfolgreichen Integration ist mit vielfältigen Hürden verbunden. Bei einer Veranstaltung des WelcomeCenters Sachsen-Anhalt bei Hohenstein Isolierglas in Redekin berichteten Unternehmer aus der Region von ihren Erfahrungen.