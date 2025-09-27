Der Fachkräftemangel im Jerichower Land bringt Unternehmen zunehmend dazu, internationale Fachkräfte einzustellen. Doch rechtliche Hürden und Integrationsfragen machen den Prozess komplex und anspruchsvoll.

Fachkräfte aus dem Ausland werden in den Betrieben im Jerichower Land benötigt.

Genthin/Redekin - Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen im Jerichower Land. Viele Betriebe setzen zunehmend auf die Anwerbung ausländischer Fachkräfte. Doch die Praxis zeigt: Der Weg zur erfolgreichen Integration ist mit vielfältigen Hürden verbunden. Bei einer Veranstaltung des WelcomeCenters Sachsen-Anhalt bei Hohenstein Isolierglas in Redekin berichteten Unternehmer aus der Region von ihren Erfahrungen.