Im Großen Schloss Blankenburg (Harz) werkeln derzeit 40 Wandergesellen aus ganz Deutschland – und verwandeln historische Räume mit echter Handwerkskunst. Vom Bierkeller bis zur Hoflampe entstehen einzigartige Details, die Geschichte und Gegenwart verbinden.

Was passiert im Bierkeller des Großen Schlosses Blankenburg? Was Wandergesellen hier erschaffen

Kunstschmied Sebastian aus der Nähe von Augsburg schmiedet am offenen Feuer gemeinsam mit Tischlerin Insa einen neuen Ausleger für die Hofleuchte, die über dem Eingang des einstigen Bierkellers im Großen Schloss Blankenburg hängt.

Blankenburg. - Das Große Schloss Blankenburg ist aktuell eine ganz besondere Baustelle. 40 Wandergesellen aus ganz Deutschland, die sich im Freien Begegnungsschacht zusammengeschlossen haben, bringen sich dort seit knapp drei Wochen mit ihren ganz unterschiedlichen Gewerken ein.