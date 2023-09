Zum Jahreswechsel wird es in der Ortschaft Möckern eine Gaststätte weniger geben. Der Betreiber des griechischen Restaurants „Attika“ in der Grätzer Straße 12 in Möckern hat angekündigt, den Betrieb nach dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft einzustellen.

Stephen Zechendorf