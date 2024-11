Die Stadt Burg will den Bauhof an einem Standort vereinen und dafür investieren. Auch die Gemeindearbeiter sollen von dort aus gesteuert werden. Warum die Pläne auch für Kritik sorgen.

Große Pläne für Burger Bauhof: Stadt will künftig einen gemeinsamen Standort

Das sanierte und ehemalige Schlachthofgebäude in der Blumenthaler Straße in Burg bietet viel Platz.

Burg. - Trotz klammer Kassen will die Stadt Burg in den kommenden Jahren auch investieren - und damit längst fällige Entscheidungen treffen. Das betrifft auch die Zukunft des kommunalen Bauhofes mit seinen insgesamt acht Standorten in der Kernstadt und den Dörfern.