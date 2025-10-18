Seit mehr als acht Wochen ist der Bahnübergang in Gommern Richtung Dannigkow vollgesperrt - und er bleibt es auch. Wann Autofahrer wieder freie Fahrt haben.

Große Umleitung: Baustelle am Bahnübergang verzögert sich um einen Monat

Blick in die Baustelle auf der Zerbster Chaussee am Bahnübergang Gommern Richtung Dannigkow.

Gommern - Autofahrer in Gommern müssen sich länger als geplant auf Behinderungen einstellen und die Umleitung nach Dannigkow nutzen. Denn: Die Arbeiten an der Trinkwasserleitung im Bereich der Bahntrasse am Bahnübergang Gommern Richtung Dannigkow verzögern sich.