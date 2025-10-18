weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wechsel bei der Wohnungsbaugesellschaft: Michael Weber geht in den Ruhestand – Ronald Thate übernimmt Geschäftsführung der SWG Genthin

Nach acht erfolgreichen Jahren verabschiedet sich Michael Weber als Geschäftsführer der SWG Genthin in den Ruhestand. Der Aufsichtsrat würdigte sein Engagement und stellte zugleich seinen Nachfolger vor.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 18.10.2025, 14:34
Der SWG- Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Otto mit dem scheidenden SWG-Chef Michael Weber.
Der SWG- Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Otto mit dem scheidenden SWG-Chef Michael Weber. Foto: Alexander Otto

Genthin - Mit einer Verabschiedung durch den Aufsichtsrat ist Michael Weber, langjähriger Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) Genthin, in dieser Woche an seinem letzten Arbeitstag in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit 2017 stand er an der Spitze des Unternehmens und prägte über viele Jahre die kommunale Wohnungswirtschaft der Stadt entscheidend mit.