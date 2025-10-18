weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Spende für Haldensleber Kinderheim: Ausflüge geplant: Kirchenkollekte sorgt für glückliche Gesichter

Die „Christen für Haldensleben“ haben während des Altstadtfestes in Haldensleben Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Die 500-Euro-Spende ermöglicht dem Kinderheim „Waldstraße“ einen Ausflug zum Abschluss der Herbstferien.

Von Sophie-Charlott Weiß 18.10.2025, 15:00
Das Kinderheim „Waldstraße“ bekommt von den „Christen für Haldensleben“ eine Spende überreicht.
Haldensleben - Die „Christen für Haldensleben“ haben dem Kinderheim „Waldstraße“ eine Spende von mehr als 500 Euro überreicht. Die Spenden wurden während des Gottesdienstes am Altstadtfestwochenende in Form einer Kollekte gesammelt.