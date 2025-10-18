Die „Christen für Haldensleben“ haben während des Altstadtfestes in Haldensleben Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Die 500-Euro-Spende ermöglicht dem Kinderheim „Waldstraße“ einen Ausflug zum Abschluss der Herbstferien.

Das Kinderheim „Waldstraße“ bekommt von den „Christen für Haldensleben“ eine Spende überreicht.

Haldensleben - Die „Christen für Haldensleben“ haben dem Kinderheim „Waldstraße“ eine Spende von mehr als 500 Euro überreicht. Die Spenden wurden während des Gottesdienstes am Altstadtfestwochenende in Form einer Kollekte gesammelt.