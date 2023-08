Am 26. und 27. August wird in Gommern gefeiert: „Rock am Rathaus“ und der 13. Jommeraner Jurkenmarkt stehen an.

Gommern - Das große Festwochenende beginnt am Freitagabend mit dem Rock am Rathaus. Headliner ist in diesem Jahr die AC/DC-Coverband „Hellfire“ aus Niedersachsen. „Die werden uns richtig was auf die Ohren geben“, freut sich Axel Struy vom Arbeitskreis Kultur des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“.

Höllen-Rock vom Feinsten

„Hellfire“ gelten als eine der besten AC/DC-Coverbands in Deutschland. Ihr Markenzeichen ist Originaltreue, was sich nicht nur in der Musik, sondern auch in der Bühnenshow zeigt. Wie bei den Vorbildern kommen dabei Kanonen zum Einsatz und auch die riesige Glocke (passend zum Titel „Hell’s Bells“) darf nicht fehlen.

Sanftere Klänge gibt es im Vorprogramm: Ab 19 Uhr steht Robby Schulze auf der Bühne vor dem Rathaus. Er steht für Akustik-Rock mit nachdenklichen, tiefgründigen Texten. Der in Genthin aufgewachsene Singer-Songwriter ist bereits zu dritten Mal beim „Rock am Rathaus“ dabei. „Er ist ein toller Musiker und kam hier sehr gut beim Publikum an“, so Struy.

Der Eintritt ist wie mmer frei. Das ist nur dank der Vielzahl an Sponsoren möglich, wie Struy erklärt – 56 sind es in diesem Jahr. Neu ist eine Erhöhung des Becherpfands auf 1 Euro, um den anfallenden Plastikmüll auf dem Festgelände zu reduzieren.

Alles rund um die Gurke

Weiter geht’s am Samstag, 27. August, mit dem Jommeraner Jurkenmarkt. Um 11 Uhr wird der Markt auf dem Platz des Friedens durch Bürgermeister Jens Hünerbein und die Gurkenkönigin Caterina I. eröffnet. Als Gäste sind 25 weitere Hoheiten aus der Region geladen; vertreten sind unter anderem die „Königin der Texte“ Charlene aus Blankenberg (Thüringen), die Zerbster Zwiebelkönigin und die Genthiner Kartoffelkönigin.

Gern gesehene Gäste in Gommern: Die Sax'n Anhalt VIP Band ist immer nah am Publikum. Archivfoto: Manuela Langner

Für die musikalische Unterhaltung ist die Sax’n Anhalt VIP Band zuständig. Als musikalische Botschafter Sachsen-Anhalts sind sie weit gereist – Berlin, Paris, New York. Aber sie spielen selbstverständlich auch gerne in der Heimat auf. Eine Bühne brauchen die Musiker nicht, sie mischen sich am liebsten unter die Gäste und animieren sie mit flotter Musik zum Tanzen.

Darüber hinaus hat Gommern einen eigenen, aufsteigenden Star aufzubieten: Schlagersängerin Janika Roloff wird die Besucher mit einer Auswahl ihrer Hits unterhalten. Gerde ist ihre aktuelle Single „Leichtes Gepäck“ erschienen.

Für jeden etwas dabei

Zum Jurkenmarkt gehört auch ein zünftiges Markttreiben. An diversen Marktständen werden auf dem Platz des Friedens traditionelles Handwerk, Spezialitäten und Vieles mehr angeboten.Und schließlich wird auch für die kleinen Besucher etwas geboten: Es gibt einen eigenen Kinderspielbereich mit mehreren Hüpfburgen. „Es ist also für jeden etwas dabei“, so Axel Struy abschließend.