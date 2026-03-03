weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Erfolge im Schutzprogramm: Großtrappe im Aufwind: Rekorde für seltenen Vogel im Jerichower Land

Die Großtrappe ist im Landkreis wieder auf dem Vormarsch. Für den Fiener Bruch konnte der Schutzverein erfreuliche Zahlen verkünden. Wie die Vogelart sich ausbreitet.

Von Henning Paul 03.03.2026, 06:33
Die Großtrappe ist in Deutschland stark gefährdet. Nun gibt es gute Nachrichten und Rekorde für die Art im Jerichower Land.
Die Großtrappe ist in Deutschland stark gefährdet. Nun gibt es gute Nachrichten und Rekorde für die Art im Jerichower Land. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Burg - Einer der seltensten Vögel Deutschlands - die Großtrappe- ist im Jerichower Land weiterhin auf dem Vormarsch. Die Schutzbemühungen zeigen Erfolge und für den Fiener Bruch zwischen Tucheim und Karow konnte der Großtrappenschutzverein nun Rekorde verkünden. Wie es die Ehrenamtlichen schafften, die Population zu stärken.